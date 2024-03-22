Коряков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Отец: Коряков Иван Степанович
Мать: Корякова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.
Дочь: Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Корякова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.
Сын: Коряков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Корякова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.
Дочь: Елисавета Сергеевна
Мать ребёнка: Корякова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно