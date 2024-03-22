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Коряков Сергей Иванович

Место рождения

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Коряков Иван Степанович

Мать: Корякова Анна Андреевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.

Дочь: Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Корякова Анна Григорьевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Сын: Коряков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Корякова Анна Григорьевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.

Дочь: Елисавета Сергеевна

Мать ребёнка: Корякова Анна Григорьевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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