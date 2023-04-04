Гельштейн (Щеголева) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн (Щеголева) Галина Владимировна

Место рождения

Ивановская обл.

Дата рождения

15.04.1922

Дата смерти

07.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1922

Отец: Щеголев Владимир Данилович

Мать: Щеголев (Смирнова) Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельштейн Соломон Пинхусович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Драгунова (Гельштейн) Людмила Соломоновна

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон Пинхусович

Рождение ребёнка
22.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон Пинхусович

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1953

Сын: Гельштейн Александр Соломонович

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон Пинхусович

Смерть
07.05.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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