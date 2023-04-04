Гельштейн (Щеголева) Галина Владимировна
Место рожденияИвановская обл.
Дата рождения15.04.1922
Дата смерти07.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Драгунова (Гельштейн) Людмила Соломоновна
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон Пинхусович
Рождение ребёнка
22.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон Пинхусович
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1953
Сын: Гельштейн Александр Соломонович
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон Пинхусович
Смерть
07.05.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно