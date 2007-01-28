Думнова (Астафьева) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти29.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Рождение ребёнка
02.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Константин Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1958
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область