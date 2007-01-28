Думнова (Астафьева) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Астафьева) Нина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

29.05.1958

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: Астафьев Фёдор Иванович

Мать: Астафьева Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Константин Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Константин Семёнович

Смерть
29.05.1958
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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