Kulesza (Ochędowska) Józefa
Место рожденияUdrzyn/ Poręba
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Udrzyn/ Poręba
Бракосочетание
28.01.1895
Муж: Kulesza Aleksander
Poręba akt 8/1895
Рождение ребёнка
31.12.1895
Дочь: Pakieła (Kulesza) Anna
Отец ребёнка: Kulesza Aleksander
Udrzyn/ Poręba akt 3/1896
Рождение ребёнка
04.03.1898
Сын: Kulesza Franciszek
Отец ребёнка: Kulesza Aleksander
Udrzyn/Poręba akt 44/1898
Рождение ребёнка
29.06.1900
Дочь: Gałązka (Kulesza) Rozalia
Отец ребёнка: Kulesza Aleksander
Udrzyn/ Poręba akt 130/1900
Рождение ребёнка
16.09.1902
Сын: Kulesza Stanisław
Отец ребёнка: Kulesza Aleksander
Udrzyn/ Poręba akt 165/1902
Рождение ребёнка
09.10.1908
Сын: Kulesza Antoni
Отец ребёнка: Kulesza Aleksander
Udrzyn/Poręba akt 164/1908
Рождение ребёнка
17.01.1911
Сын: Kulesza Jan
Отец ребёнка: Kulesza Aleksander
Udrzyn/ Poręba akt 10/1911
Смерть
Неизвестно