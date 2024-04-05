Kulesza (Ochędowska) Józefa Около 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulesza (Ochędowska) Józefa

Место рождения

Udrzyn/ Poręba

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1845 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Ochędowski Mateusz

Мать: Ochędowska,Zyśk (Mikołajczyk) Anna

Udrzyn/ Poręba
Бракосочетание
28.01.1895

Муж: Kulesza Aleksander

Poręba akt 8/1895
Рождение ребёнка
31.12.1895

Дочь: Pakieła (Kulesza) Anna

Отец ребёнка: Kulesza Aleksander

Udrzyn/ Poręba akt 3/1896
Рождение ребёнка
04.03.1898

Сын: Kulesza Franciszek

Отец ребёнка: Kulesza Aleksander

Udrzyn/Poręba akt 44/1898
Рождение ребёнка
29.06.1900

Дочь: Gałązka (Kulesza) Rozalia

Отец ребёнка: Kulesza Aleksander

Udrzyn/ Poręba akt 130/1900
Рождение ребёнка
16.09.1902

Сын: Kulesza Stanisław

Отец ребёнка: Kulesza Aleksander

Udrzyn/ Poręba akt 165/1902
Рождение ребёнка
09.10.1908

Сын: Kulesza Antoni

Отец ребёнка: Kulesza Aleksander

Udrzyn/Poręba akt 164/1908
Рождение ребёнка
17.01.1911

Сын: Kulesza Jan

Отец ребёнка: Kulesza Aleksander

Udrzyn/ Poręba akt 10/1911
Смерть
Неизвестно

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