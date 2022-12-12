Тюлюпо Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлюпо Виталий Владимирович

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Место рождения

СССР, РСФСР, г. Томск

Дата рождения

11.11.1970

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1944 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1970

Отец: Тюлюпо Владимир Борисович

Мать: Калинина Валентина Михайловна

СССР, РСФСР, г. Томск
Рождение ребёнка
12.02.1990

Сын: Тюлюпо Алексей Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, РСФСР, г. Томск
Рождение ребёнка
18.11.2006

Дочь: Тюлюпо Ася Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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