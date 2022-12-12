Тюлюпо Виталий Владимирович
Место рожденияСССР, РСФСР, г. Томск
Дата рождения11.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1970
СССР, РСФСР, г. Томск
Рождение ребёнка
12.02.1990
Сын: Тюлюпо Алексей Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, РСФСР, г. Томск
Рождение ребёнка
18.11.2006
Дочь: Тюлюпо Ася Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности