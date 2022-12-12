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Барсков Александр

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Место рождения

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.12.1911

Дата смерти

?.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1911

Отец: Барсков Константин

Мать: Барскова Мария

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.12.1938

Дочь: Барскова Алевтина

Мать ребёнка: Барскова Александра

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барскова Александра

Военная награда
06.05.1946
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.11.1947
Орден Красной Звезды
Смерть
?.03.1986
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