Барсков Александр
Место рождения
Дата рождения30.12.1911
Дата смерти?.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1911
Отец: Барсков Константин
Мать: Барскова Мария
Рождение ребёнка
24.12.1938
Дочь: Барскова Алевтина
Мать ребёнка: Барскова Александра
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барскова Александра
Военная награда
06.05.1946
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.11.1947
Орден Красной Звезды
Смерть
?.03.1986