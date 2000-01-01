(Riedinger) Elisabetha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Riedinger) Elisabetha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Riedinger Jakob

Мать: Dorothea

Смерть
Неизвестно
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