Титов (Китов) Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1894 ст.
Дочь: Титова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Титова Евдокия Пахомовна
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Евдокия Пахомовна
Смерть
Неизвестно