Титов (Китов) Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов (Китов) Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1894 ст.

Дочь: Титова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Титова Евдокия Пахомовна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Евдокия Пахомовна

Смерть
Неизвестно
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