(Осиян?) Епистимия Петровна? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Осиян?) Епистимия Петровна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесовой (Комар) Матрона Сидоровна

Отец ребёнка: Комар Исидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комар Панас Исидорович

Отец ребёнка: Комар Исидор

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Вовк (Комар) Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Комар Исидор

Смерть
Неизвестно

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