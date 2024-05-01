(Осиян?) Епистимия Петровна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесовой (Комар) Матрона Сидоровна
Отец ребёнка: Комар Исидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комар Исидор
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Вовк (Комар) Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Комар Исидор
Смерть
Неизвестно