Березин Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Гончарка, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.11.1906

Дата смерти

23.08.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Гончарка, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1934
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.08.1950
Тула, город Тула, Тульская область
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