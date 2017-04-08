Гречко Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречко Георгий Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.05.1931

Дата смерти

08.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.04.2017
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2017
Москва, город федерального значения Москва
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