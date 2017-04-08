Гречко Георгий Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.05.1931
Дата смерти08.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931
Смерть
08.04.2017
Место жительства
По 2017