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Анофрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Василий Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Пантелеева

Рождение ребёнка
1713

Сын: Мирон Анофриев

Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Агафья Анофриева

Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Савва Анофриев

Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева

Смерть
Неизвестно

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