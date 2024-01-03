Анофрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Василий Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Пантелеева
Рождение ребёнка
1713
Сын: Мирон Анофриев
Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Агафья Анофриева
Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Савва Анофриев
Мать ребёнка: Пелагея Пантелеева
Смерть
Неизвестно