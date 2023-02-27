(Рогозина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рогозина) Акулина

(Рогозина) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Николай

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рогозин Матвей

Отец ребёнка: Рогозин Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.