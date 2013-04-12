Хрисанфова Арина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанфова Арина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2013

Отец: не указан

Мать: Хрисанфова Ирина Викторовна

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