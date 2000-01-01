Хаернасов Халим
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хэйернесов Хэйернас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нафис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флюра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дания
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рафис
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно