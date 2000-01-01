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Лебедев Константин Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Лебедев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Городецккая Флена Константинова

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Городецкая Флена Константинова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кудрявцева Ольга Константинова

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
13.08.1838 ст.

Сын: Лебедев Александр Константинов

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно
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