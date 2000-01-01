Лебедев Константин Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Лебедев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Городецккая Флена Константинова
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Городецкая Флена Константинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кудрявцева Ольга Константинова
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
13.08.1838 ст.
Сын: Лебедев Александр Константинов
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно