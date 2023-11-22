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Аубарирова Ирина Ильинична
Аубарирова Ирина Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.1969
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Палинова Нина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1969
Отец: не указан
Мать:
Палинова Нина Ивановна
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