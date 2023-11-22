Аубарирова Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аубарирова Ирина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1969

Отец: не указан

Мать: Палинова Нина Ивановна

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