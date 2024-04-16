Ихададен Ферхат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ихададен Лили
Мать ребёнка: Л Ихададен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ихададен Мелисса
Мать ребёнка: Л Ихададен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ихададен Амели
Мать ребёнка: Л Ихададен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Л Ихададен
Рождение ребёнка
25.04.1984
Сын: Милованов Максим Ферхатович
Мать ребёнка: Милованова Антонина Вячеславовна
Пенза, город Пенза, Пензенская область