Саиткулов Геният
Место рожденияабзелиловскиий р-н д. Халилоао
Дата рождения07.06.1947
Дата смерти20.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аскарово Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
03.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аскарово Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аскарово Аургазинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.06.2002
Аскарово
Похороны
Неизвестно
Халилово