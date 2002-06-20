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Саиткулов Геният

Место рождения

абзелиловскиий р-н д. Халилоао

Дата рождения

07.06.1947

Дата смерти

20.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

абзелиловскиий р-н д. Халилоао
Рождение ребёнка
28.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аскарово Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
03.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аскарово Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аскарово Аургазинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.06.2002
Аскарово
Похороны
Неизвестно
Халилово
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