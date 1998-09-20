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Клюкин Александр Артëмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1926

Дата смерти

20.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926

Отец: Клюкин Артем Иванович

Мать: Клюкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1947

Сын: Клюкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.10.1949

Сын: Клюкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Анна Ивановна

Смерть
20.09.1998
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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