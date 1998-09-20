Клюкин Александр Артëмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1926
Дата смерти20.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926
Отец: Клюкин Артем Иванович
Мать: Клюкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
28.09.1947
Сын: Клюкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.10.1949
Сын: Клюкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюкина Анна Ивановна
Смерть
20.09.1998
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область