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Воробьев Иван Лукич

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Место рождения

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.07.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1870 ст.

Отец: Воробьев Лука Никитич

Мать: не указана

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.

Сын: Воробьев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Буркова Клавдия Ивановна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Буркова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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