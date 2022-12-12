Воробьев Иван Лукич
Место рождения
Дата рождения13.07.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1870 ст.
Отец: Воробьев Лука Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.
Сын: Воробьев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Буркова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Буркова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буркова Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно