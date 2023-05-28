Красильников Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Иван Фёдорович

Место рождения

Курская область, Тимской район, село Погожее

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Красильникова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роденчук (Холина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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