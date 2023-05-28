Красильников Иван Фёдорович
Место рожденияКурская область, Тимской район, село Погожее
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова (Красильникова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова (Холина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Красильникова (Холина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роденчук (Холина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова (Холина) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно