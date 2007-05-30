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Лопатина Анна Максимовна
Лопатина Анна Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.2007
Пол
Женский
Отец
Максим Лопатин
Мать
Лопатина Марина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2007
Отец:
Максим Лопатин
Мать:
Лопатина Марина Николаевна
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