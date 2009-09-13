Иванова (Устинова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева ?
Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табакова ?
Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ?
Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович
Бракосочетание
Неизвестно