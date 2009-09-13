Иванова (Устинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Устинова) Анна

Иванова (Устинова) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева ?

Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табакова ?

Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Захарович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close