Артамонова Проскофья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина (Артамонова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Артамонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Артамонова) Лида Александровна
Отец ребёнка: Артамонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Борис Александрович
Отец ребёнка: Артамонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова (Артамонова) Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Артамонов Александр
Смерть
Неизвестно