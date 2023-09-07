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Игошев Сергей Геннадьевич
Игошев Сергей Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1968
Пол
Мужской
Отец
Игошев Геннадий Николаевич
1945 г.р.
Мать
Игошева Александра Николаевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1968
Отец:
Игошев Геннадий Николаевич
Мать:
Игошева Александра Николаевна
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