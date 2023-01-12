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Ильиных Иван Афанасьевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ильиных Афонасий Иванович

Мать: (Ильиных) Евдокия Яковлева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Ильиных Петр Иванович

Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: (Ильиных) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Ильиных Василий Иванович

Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

Место жительства
31.10.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Ильиных Николай Иванович

Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: (Ильиных) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ильиных Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

Место жительства
20.10.1833 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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