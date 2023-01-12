Ильиных Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: (Ильиных) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Место жительства
31.10.1815 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: (Ильиных) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Место жительства
20.10.1833 ст.