Гультяева (Юринова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Юринова) Александра Ивановна

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Гультяев Семён Архипович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.

Дочь: Пузыня Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1892 ст.

Дочь: Гультяева Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Сын: Гультяев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1903 ст.

Сын: Гультяев Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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