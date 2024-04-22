Гультяева (Юринова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.
Дочь: Пузыня Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович
Рождение ребёнка
22.11.1892 ст.
Дочь: Гультяева Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Сын: Гультяев Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович
Рождение ребёнка
25.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Семён Архипович
Смерть
Неизвестно