Сребнюк Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сребнюк Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1931 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сребнюк (Сребнюк) Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
31.08.1966

Сын: Сребнюк Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Сребнюк (Сребнюк) Таисия Андреевна

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Около 1982
Причина смерти: Медицинская проблема

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