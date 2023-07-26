Сребнюк Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1966
Сын: Сребнюк Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Сребнюк (Сребнюк) Таисия Андреевна
Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Около 1982
Причина смерти: Медицинская проблема