Иван Демидов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Демид Федоров (Ич)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Меркурий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Трифон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Федот Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно