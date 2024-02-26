Иван Демидов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Демидов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1671 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1718 г.р.
Около 1724 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Демид Федоров (Ич)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Меркурий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Трифон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Федот Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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