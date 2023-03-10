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(Солодовников) Устинья Фокеевна

Место рождения

Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан

Дата рождения

01.10.1911

Дата смерти

13.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1911

Отец: Солодовников Фокей Карпович

Мать: Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
13.07.1912
Причина смерти: От поноса | (п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск | МК п.Требушинский, 1912

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