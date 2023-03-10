(Солодовников) Устинья Фокеевна
Место рожденияУральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
Дата рождения01.10.1911
Дата смерти13.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1911
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
13.07.1912
Причина смерти: От поноса | (п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск | МК п.Требушинский, 1912