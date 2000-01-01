Честнейшин Гаврил (Гаврила) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Честнейшин Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Коробицина Марья Федоровна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно