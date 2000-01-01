Честнейшин Гаврил (Гаврила) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнейшин Гаврил (Гаврила) Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Честнейшин Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Коробицина Марья Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробицина Марья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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