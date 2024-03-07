Степанова (Барабанова) Марианна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова (Степанова) Кира Валентиновна
Отец ребёнка: Степанов Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1967
Дочь: Степанова Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Степанов Валентин Иванович
Смерть
Неизвестно