Степанова (Барабанова) Марианна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Барабанова) Марианна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова (Степанова) Кира Валентиновна

Отец ребёнка: Степанов Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1967

Дочь: Степанова Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Степанов Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно

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