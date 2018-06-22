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Шипов Александр Александрович
Шипов Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.2018
Пол
Мужской
Отец
Шипов Александр Александрович
1984 г.р.
Мать
Шипова (Федосова) Ксения Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2018
Отец:
Шипов Александр Александрович
Мать:
Шипова Ксения Викторовна
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