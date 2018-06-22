Шипов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2018

Отец: Шипов Александр Александрович

Мать: Шипова Ксения Викторовна

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