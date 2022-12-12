Назарова (Рябкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Рябкова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1900

Сын: Назаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович

дер. Гришкина (Лисинское лесничество) Лисинской волости Санкт-Петебургской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1901

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.?.1904

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.?.1916

Сын: Назаров Алексей

Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.?.?

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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