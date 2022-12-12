Назарова (Рябкова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1900
Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович
дер. Гришкина (Лисинское лесничество) Лисинской волости Санкт-Петебургской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1901
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.?.1904
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.?.1916
Сын: Назаров Алексей
Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.?.?
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Назаров Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно