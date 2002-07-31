Павлов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1917

Дата смерти

07.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Павлов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Павлова Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.07.1948

Сын: Павлов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Павлова Вера Фёдоровна

Смерть
07.12.1969
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