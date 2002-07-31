Павлов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1917
Дата смерти07.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Павлов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Павлова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.07.1948
Сын: Павлов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Павлова Вера Фёдоровна
Смерть
07.12.1969