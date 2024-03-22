(Денискина) ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Денискин Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Гаврила Фёдорович
Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Фёдорович
Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно