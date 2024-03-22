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(Денискина) ?

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Место рождения

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Денискин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денискин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Гаврила Фёдорович

Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Фёдорович

Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Денискин Фёдор Петрович

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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