Корзников Федот Фокеевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Корзников Фокей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корзников Фёдор Федотович
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1818
Сын: Корзников Мартемьян Федотович
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850