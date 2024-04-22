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Корзников Федот Фокеевич

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Корзников Фокей

Мать: не указана

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корзников Фёдор Федотович

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Ильинична

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Корзников Мартемьян Федотович

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Ильинична

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Наталья Ильинична

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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