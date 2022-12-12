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Гуров Лаврентий Матвеевич

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Место рождения

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

05.07.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1911

Дочь: Горбачева Пелагея Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.07.1937
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Приговорен: Тройка при УНКВД Иркутской обл. 8 июня 1938 г., обв.: по ст. ст. 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: расстрел Расстрелян 5 июля 1938 г. Место захоронения - г. Бодайбо. Реабилитир... Показать все
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