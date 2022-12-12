Гуров Лаврентий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти05.07.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1911
Дочь: Горбачева Пелагея Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.07.1937
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Приговорен: Тройка при УНКВД Иркутской обл. 8 июня 1938 г., обв.: по ст. ст. 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: расстрел Расстрелян 5 июля 1938 г. Место захоронения - г. Бодайбо. Реабилитир... Показать все