(Грезова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно