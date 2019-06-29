Синицын Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Виктор Павлович

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Место рождения

им.Желябова, Устюженский район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1940

Дата смерти

29.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

им.Желябова, Устюженский район, Вологодская область
Место жительства
С 1957 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1966 по 1970
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
29.06.2019
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2019
Москва, город федерального значения Москва
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