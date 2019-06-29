Синицын Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения05.02.1940
Дата смерти29.06.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1957 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1966 по 1970
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
29.06.2019
Место жительства
По 2019