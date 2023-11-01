Сурнина (Чубарова) Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чубаров Сидор
Рождение ребёнка
1892
Сын: Белова Акулина Евгеньевна
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Рождение ребёнка
06.05.1894
Сын: Сурнин Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сурнин Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Уханова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сурнин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно