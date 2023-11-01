Сурнина (Чубарова) Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнина (Чубарова) Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чубаров Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Белова Акулина Евгеньевна

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Рождение ребёнка
06.05.1894

Сын: Сурнин Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сурнин Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сурнин Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Уханова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сурнин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурнин Яков Евгеньевич

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Сурнин Евгений Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурнин Евгений Егорович

Смерть
Неизвестно
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