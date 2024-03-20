Pantzer (Schmidt) Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1711
Рождение ребёнка
05.02.1715
Сын: Pantzer Johann Christopher
Отец ребёнка: Pantzer Johann Christopher
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Pantzer Martin Ernst
Отец ребёнка: Pantzer Johann Christopher