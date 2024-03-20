Pantzer (Schmidt) Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPantzer (Schmidt) Catharina

Pantzer (Schmidt) Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1686 г.р.

Дети

1715 г.р.
Около 1720 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1711

Муж: Pantzer Johann Christopher

Рождение ребёнка
05.02.1715

Сын: Pantzer Johann Christopher

Отец ребёнка: Pantzer Johann Christopher

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Pantzer Martin Ernst

Отец ребёнка: Pantzer Johann Christopher

Мы используем куки для улучшения работы сайта.