Куровская Казимира Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куровская Казимира Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куровский Виктор Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1918

Дочь: Куровская Генефа Викторовна

Отец ребёнка: Куровский Виктор Казимирович

Смерть
Неизвестно

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