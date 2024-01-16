Ордина Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ордин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Василий Максимович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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