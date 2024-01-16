Ордина Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ордин Василий Максимович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно