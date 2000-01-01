Жулега Петр Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Жулега Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Петрова
Мать ребёнка: Жулега Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1800