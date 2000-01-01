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Жулега Петр Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Жулега Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Петрова

Мать ребёнка: Жулега Прасковья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Прасковья Степанова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1800
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