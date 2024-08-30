Громилина Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромилина Вера Сергеевна

Громилина Вера Сергеевна

Место рождения

Усть-Хайрюзово, Тигильский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

06.03.1942

Дата смерти

29.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1942

Отец: не указан

Мать: Громилина Анна Михайловна

Усть-Хайрюзово, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флягин Анатолий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флягина Маргарита Анатольевна

Отец ребёнка: Флягин Анатолий Тимофеевич

Бракосочетание
23.04.1963

Муж: Флягин Анатолий Тимофеевич

Богданович, Богданович, Свердловская область
В книге записей актов гражданского состояния о браке 1963 года апреля месяца 23 числа произведена соответствующая запись за № 76. Место регистрации - бюро ЗАГС г.Богданович Свердловская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флягин Анатолий Тимофеевич

Богданович, Богданович, Свердловская область
Смерть
29.05.1985
Умерла в возрасте 43 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти 1985 года моя месяца 29 числа произведена запись № 329. Причина смерти: легочно сердечная недостаточность, рак молочной железы. Место... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.