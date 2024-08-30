Громилина Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1942
Дата смерти29.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1942
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Флягин Анатолий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флягина Маргарита Анатольевна
Отец ребёнка: Флягин Анатолий Тимофеевич
Бракосочетание
23.04.1963
В книге записей актов гражданского состояния о браке 1963 года апреля месяца 23 числа произведена соответствующая запись за № 76. Место регистрации - бюро ЗАГС г.Богданович Свердловская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Флягин Анатолий Тимофеевич
Смерть
29.05.1985
Умерла в возрасте 43 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти 1985 года моя месяца 29 числа произведена запись № 329. Причина смерти: легочно сердечная недостаточность, рак молочной железы. Место... Показать все