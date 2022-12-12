Кудинов Акинфей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684 ст.
Отец: Кудинов Антон Фёдорович
Мать: Фекла Артемьевна
Рождение ребёнка
1715 ст.
Сын: Кудинов Григорий Акинфеевич
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Сетище, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитична
Смерть
Неизвестно