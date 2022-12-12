Кудинов Акинфей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинов Акинфей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684 ст.

Отец: Кудинов Антон Фёдорович

Мать: Фекла Артемьевна

Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Кудинов Григорий Акинфеевич

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Сетище, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитична

Смерть
Неизвестно
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