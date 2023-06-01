Шило Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШило Иван

Шило Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Клавдия

Рождение ребёнка
02.09.1955

Сын: Шило Виталий

Мать ребёнка: Бабушкина Клавдия

Рождение ребёнка
01.01.1958

Сын: Шило Александр Иванович

Мать ребёнка: Бабушкина Клавдия

Рождение ребёнка
1968

Сын: Шило Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бабушкина Клавдия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.