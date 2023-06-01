Шило Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабушкина Клавдия
Рождение ребёнка
02.09.1955
Сын: Шило Виталий
Мать ребёнка: Бабушкина Клавдия
Рождение ребёнка
01.01.1958
Мать ребёнка: Бабушкина Клавдия
Рождение ребёнка
1968
Сын: Шило Сергей Иванович
Мать ребёнка: Бабушкина Клавдия