Сусликов Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1943
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1943
Отец: Сусликов Павел Петрович
Мать: Сусликова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1963
Рождение ребёнка
02.09.1967
Мать ребёнка: Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
20.02.1971
Дочь: Сусликова Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна
Смерть
1998