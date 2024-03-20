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Сусликов Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1943

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1943

Отец: Сусликов Павел Петрович

Мать: Сусликова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
06.07.1963

Дочь: Скрипина (Сусликова) Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
02.09.1967

Сын: Сусликов Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
20.02.1971

Дочь: Сусликова Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна

Смерть
1998

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